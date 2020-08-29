В России могут до конца года запретить караоке

09:01, 29 августа 2020, ПАИ

В России до конца 2020 года могут запретить развлекательным заведениям оказывать услуги караоке. С такой инициативой депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев обратился к главе Минздрава России Михаилу Мурашко. Об этом пишет газета «Известия».

По мнению Сухарева, заведения с караоке несут повышенную опасность распространения коронавируса. Он также напомнил, что в России по-прежнему ежедневно выявляется более 4 тыс. случаев COVID-19.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», – заявил парламентарий.

При этом, как отметил Иван Сухарев, в случае принятия инициативы данные заведения смогут продолжить оказывать услуги организации общественного питания.