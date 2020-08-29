0
11:23
Псковский губернатор: Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи
11:02
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
10:58
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
10:05
Российские десантники победили в гонке патрулей на «Десантном взводе»
09:35
Скончался исполнитель роли Чёрной Пантеры Чедвик Боузман
23:01
Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»
22:05
Туриндустрия просит продлить начисление кешбэка путешественникам по России
Еще новости
Общество

В России могут до конца года запретить караоке

В России до конца 2020 года могут запретить развлекательным заведениям оказывать услуги караоке. С такой инициативой депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев обратился к главе Минздрава России Михаилу Мурашко. Об этом пишет газета «Известия». 

По мнению Сухарева, заведения с караоке несут повышенную опасность распространения коронавируса. Он также напомнил, что в России по-прежнему ежедневно выявляется более 4 тыс. случаев COVID-19.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», – заявил парламентарий.

При этом, как отметил Иван Сухарев, в случае принятия инициативы данные заведения смогут продолжить оказывать услуги организации общественного питания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Псковский губернатор: Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи
29 августа 2020
Псковский губернатор: Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
29 августа 2020
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
29 августа 2020
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
Российские десантники победили в гонке патрулей на «Десантном взводе»
29 августа 2020
Российские десантники победили в гонке патрулей на «Десантном взводе»
Скончался исполнитель роли Чёрной Пантеры Чедвик Боузман
29 августа 2020
Скончался исполнитель роли Чёрной Пантеры Чедвик Боузман
Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»
28 августа 2020
Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»
Туриндустрия просит продлить начисление кешбэка путешественникам по России
28 августа 2020
Туриндустрия просит продлить начисление кешбэка путешественникам по России
Аттракционы откроют для псковичей 29 августа
28 августа 2020
Аттракционы откроют для псковичей 29 августа

Идет загрузка...