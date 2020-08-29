0
11:23
Псковский губернатор: Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи
11:02
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
10:58
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
10:05
Российские десантники победили в гонке патрулей на «Десантном взводе»
09:35
Скончался исполнитель роли Чёрной Пантеры Чедвик Боузман
23:01
Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»
22:05
Туриндустрия просит продлить начисление кешбэка путешественникам по России
Еще новости
Общество

Российские десантники победили в гонке патрулей на «Десантном взводе»

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящем в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2020», подвели итоги гонки в ориентировании отделений без экипажей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре конкурса. 

В урочище Вашина Гора Печорского района Псковской области завершился очередной этап конкурса, в котором в ориентировании на местности (гонке патрулей) без экипажей соревновались десантники из 11 стран мира, принимающих участие в конкурсе.

По условиям соревнования в состав команды входят три отделения по пять человек. Старт команды принимали по отделениям с интервалом 10 минут. Для прокладки маршрута командам были выданы карты за 10 минут до старта. За 180 минут командам необходимо было найти как можно больше контрольных пунктов (КП), отмеченных на карте. Фиксация прохождения КП происходила при помощи электронной системы. Отметиться необходимо было всему составу отделения, интервал между отметкой первого участника команды и последнего не должен был превышать 120 секунд, в случае нарушения данного условия взятие КП не учитывалось. За каждую полную и неполную минуту превышения контрольного времени (180 минут) из общей суммы очков, набранных отделением, вычиталось одно очко. В случае превышения командой контрольного времени более чем на 30 минут результат команды аннулировался.

Российская команда вышла на старт четвёртой по счёту. Уверенно пройдя маршрут и все выбранные контрольные точки, десантники из России с результатом 173 балла из 179 возможных установили рекорд конкурса и заняли первое место. На втором месте с результатом 107 баллов десантники из Китайской Народной Республики, на третьем месте – команда Республики Беларусь, набравшая 60 баллов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Псковский губернатор: Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи
29 августа 2020
Псковский губернатор: Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
29 августа 2020
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
29 августа 2020
Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области
Российские десантники победили в гонке патрулей на «Десантном взводе»
29 августа 2020
Российские десантники победили в гонке патрулей на «Десантном взводе»
Скончался исполнитель роли Чёрной Пантеры Чедвик Боузман
29 августа 2020
Скончался исполнитель роли Чёрной Пантеры Чедвик Боузман
Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»
28 августа 2020
Мифы о заводе развеялись: тямшанцы побывали на стройплощадке «Титан-Полимера»
Туриндустрия просит продлить начисление кешбэка путешественникам по России
28 августа 2020
Туриндустрия просит продлить начисление кешбэка путешественникам по России
Аттракционы откроют для псковичей 29 августа
28 августа 2020
Аттракционы откроют для псковичей 29 августа

Идет загрузка...