Продукты пытался украсть великолучанин из магазина

17:00, 29 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках мужчина пытался украсть из магазина продукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

28 августа около 23:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте – поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.