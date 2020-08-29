Полиция Новосокольников призвала водителей сбавить скорость

16:14, 29 августа 2020, ПАИ

28 августа на автодороге «Москва-Рига» в Псковской области сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» провели акцию «Сбавь скорость». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В рамках акции сотрудники провели профилактические беседы с участниками дорожного движения о недопустимости нарушений ПДД, связанных с превышением установленной скорости движения, а также о важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий и контроля за его соблюдением.

Всем участникам акции вручили тематические листовки-памятки.

В ведомстве подчеркнули, что, согласно статистике, одной из самых главных причин дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом является несоблюдение скоростного режима и «лихачество» на дороге. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и быть крайне внимательными во время управления автотранспортом.