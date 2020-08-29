Пропавшего в прошлом году великолучанина в сапогах продолжает искать полиция

12:19, 29 августа 2020, ПАИ

В Великих Лука полиция продолжает разыскивать 44-летнего Андрея Фёдорова. 22 марта минувшего года он ушёл из дома на улице Радищева, и до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ – резиновый, верх – матерчатый).

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении великолучаниа, позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.