0
15:57
Более 40 педагогов региональных центров «Точка роста» прошли обучение в «Кванториуме»
14:57
ВИДЕО: Как московская конезаводчица организовала агротуристический комплекс в псковской глубинке
14:00
В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» сработала пожарная тревога
13:33
Организаторы: Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» не потерял своей душевности в новых условиях
12:50
14 человек в Псковской области вылечились от COVID-19 за сутки
12:19
Пропавшего в прошлом году великолучанина в сапогах продолжает искать полиция
11:23
Псковский губернатор: Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи
Еще новости
Общество

Пропавшего в прошлом году великолучанина в сапогах продолжает искать полиция

В Великих Лука полиция продолжает разыскивать 44-летнего Андрея Фёдорова. 22 марта минувшего года он ушёл из дома на улице Радищева, и до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. 

Приметы: был одет в чёрную куртку с красными манжетами, чёрную вязаную шапку, чёрные спортивные штаны, сапоги (низ – резиновый, верх – матерчатый).

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении великолучаниа, позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-223-11-28 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Более 40 педагогов региональных центров «Точка роста» прошли обучение в «Кванториуме»
29 августа 2020
Более 40 педагогов региональных центров «Точка роста» прошли обучение в «Кванториуме»
ВИДЕО: Как московская конезаводчица организовала агротуристический комплекс в псковской глубинке
29 августа 2020
ВИДЕО: Как московская конезаводчица организовала агротуристический комплекс в псковской глубинке
В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» сработала пожарная тревога
29 августа 2020
В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» сработала пожарная тревога
Организаторы: Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» не потерял своей душевности в новых условиях
29 августа 2020
Организаторы: Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» не потерял своей душевности в новых условиях
14 человек в Псковской области вылечились от COVID-19 за сутки
29 августа 2020
14 человек в Псковской области вылечились от COVID-19 за сутки
Пропавшего в прошлом году великолучанина в сапогах продолжает искать полиция
29 августа 2020
Пропавшего в прошлом году великолучанина в сапогах продолжает искать полиция
Псковский губернатор: Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи
29 августа 2020
Псковский губернатор: Мы всегда заинтересованы в активной и инициативной молодёжи
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
29 августа 2020
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов

Идет загрузка...