4941 человек заразился COVID-19 в России за сутки

10:38, 29 августа 2020, ПАИ

За последние сутки в России выявлен 4 941 подтверждённый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 269 (25,7 %) заболеваний без клинических проявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационном центре по коронавирусу СЗФО.

За последние сутки от коронавируса скончалось 111 человек, выздоровело – 5 917.

За весь период в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 985 346 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.