4603 человека заразились коронавирусом в Псковской области
За последние сутки в Псковской области ещё 22 человека заразились коронавирусом, теперь общее количество инфицированных составило 4 603. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
За последние сутки 14 человек выздоровело. За весь период пандемии скончались 62 человека.
Кроме того, по словам губернатора, новый очаг коронавируса зафиксирован в стоматологической клинике Пскова – специалисты выявили пятерых инфицированных. Также в Псково-Печерском монастыре добавилось двое заболевших, в санатории «Гороховое озеро» – один.
«Берегите себя!» – заключил Ведерников.
Статистика по районам:
Псков – 1 468
Великие Луки – 881
Бежаницкий район – 55
Великолукский район – 190
Гдовский район – 88
Дедовичский район – 69
Дновский район – 108
Красногородский район – 41
Куньинский район – 41
Локнянский район – 14
Невельский район – 147
Новоржевский район – 26
Новосокольнический район – 128
Опочецкий район – 46
Островский район – 336
Палкинский район – 53
Печорский район – 85
Плюсский район – 103
Порховский район – 163
Псковский район – 393
Пустошкинский район – 27
Пушкиногорский район – 11
Пыталовский район – 23
Себежский район – 35
Стругокрасненский район – 48
Усвятский район – 24