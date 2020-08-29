4603 человека заразились коронавирусом в Псковской области

10:48, 29 августа 2020, ПАИ

За последние сутки в Псковской области ещё 22 человека заразились коронавирусом, теперь общее количество инфицированных составило 4 603. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

За последние сутки 14 человек выздоровело. За весь период пандемии скончались 62 человека.

Кроме того, по словам губернатора, новый очаг коронавируса зафиксирован в стоматологической клинике Пскова – специалисты выявили пятерых инфицированных. Также в Псково-Печерском монастыре добавилось двое заболевших, в санатории «Гороховое озеро» – один.

«Берегите себя!» – заключил Ведерников.

Статистика по районам:

Псков – 1 468

Великие Луки – 881

Бежаницкий район – 55

Великолукский район – 190

Гдовский район – 88

Дедовичский район – 69

Дновский район – 108

Красногородский район – 41

Куньинский район – 41

Локнянский район – 14

Невельский район – 147

Новоржевский район – 26

Новосокольнический район – 128

Опочецкий район – 46

Островский район – 336

Палкинский район – 53

Печорский район – 85

Плюсский район – 103

Порховский район – 163

Псковский район – 393

Пустошкинский район – 27

Пушкиногорский район – 11

Пыталовский район – 23

Себежский район – 35

Стругокрасненский район – 48

Усвятский район – 24