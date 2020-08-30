Псковский губернатор рассчитывает на неравнодушную гражданскую позицию жителей региона на выборах

16:01, 30 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассчитывает на неравнодушную гражданскую позицию жителей региона на предстоящих выборах 13 сентября, когда к завершению подойдут 114 избирательных кампаний Псковской области. Об этом глава региона заявил в своем видеообращении.

По его словам, за последние годы стало заметно, что активные и неравнодушные представители органов местного самоуправления действительно «могут сделать многое для развития муниципалитетов». Ведерников считает, что зачастую у в области есть возможности и ресурсы на новые проекты, но критически не хватает идейных, профессиональных, сильных людей на местах. Появиться они могут, по мнению губернатора, только тогда, когда проходят конкурентный отбор выборов, когда за ними «стоят избиратели – которые не только поддерживают, но и требуют защиты своих интересов».

«Прошу каждого уделить внимание выборам, ответственно изучить кандидатов и проголосовать за лучших. С точки зрения безопасности всё предусмотрено по той же модели, которая использовались во время голосования по поправкам в Конституцию. Практика уже показала, что принятых мер достаточно для защиты от эпидемии», - заключил Ведерников.