Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям Псковской области

15:50, 30 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона. Видеозапись с ответами на актуальные вопросы глава региона опубликовал в своём Instagram.

В частности, Ведерников напомнил, что Псковская область входит в непростой период борьбы с коронавирусом и важно соблюдать все рекомендации. Все пункты, касающиеся безопасного учебного процесса в регионе, будут обеспечены.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников развеял слухи о введении карантина в регионе и повторном переходе на дистанционное обучение с 20 сентября. Новую инфекционную больницу в Псковской области губернатор назвал серьёзным подспорьем в борьбе с коронавирусом.

С начала августа на дорогах Псковской области погибло более 20 человек. Михаил Ведерников поручил проанализировать состояние дорожного участка, где погибли дети. По его мнению, место «действительно сложное и небезопасное».

Ведерников назвал прошедшую на прошлой неделе забастовку водителей маршруток в Великих Луках «тревожным сигналом». В начале 2021 года на улицы Великих Лук в рамках пилотного проекта выйдут автобусы большого класса.

Михаил Ведерников рассчитывает на неравнодушную гражданскую позицию жителей региона на предстоящих выборах 13 сентября.

В завершение видеообращения Ведерников поздравил всех учеников, родителей и учителей с наступающим Днём знаний. Его дочь идёт в этом году в первый класс.