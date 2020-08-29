Более 40 педагогов региональных центров «Точка роста» прошли обучение в «Кванториуме»

15:57, 29 августа 2020, ПАИ

Образовательная сессия для педагогов учебных центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» по предметной области «Технология» прошла на базе технопарка «Кванториум» в Пскове. Курсы проходят в рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Освоили новые технологии и изучали новые педагогические методики учителя более чем из десяти школ области. Всего — более 40 специалистов.

Обучение длилось три дня. По большей части оно состояло из практических занятий. Педагоги научились управлять квадрокоптером и узнали о возможностях использования шлемов виртуальной реальности на уроках. Кроме того, учителя познакомились с роботами и геоинформационными технологиями, освоили азы промышленного дизайна и 3D-моделирования.

В ходе обучения участники выбрали по одному направлению, в котором разобрались подробнее. Особое внимание на курсах было уделено технике безопасности использования высокотехнологичных устройств в работе с детьми.

По результатам обучения учителя получили сертификаты повышения квалификации.

В рамках регпроекта «Современная школа» по направлению «Образование» в 2019 году в сельских школах региона были открыты 8 «Точек роста». Еще более 40 центров образования появятся в области до конца текущего года.