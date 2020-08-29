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Общество

Организаторы: Фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» не потерял своей душевности в новых условиях

Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» прошёл в музее-усадьбе в деревне Сигово Печорского района. Его открытие по традиции состоялось в престольный праздник Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря – в Успение Пресвятой Богородицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. 

В этот день на площадке праздника прошёл концерт творческих коллективов. Почётными гостями фестиваля стали ансамбль сето Красноярского края, прибывший из Сибирского королевства сето, и этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии. В рамках программы фестиваля для гостей из Сибири дополнительно будут организованы экскурсии по Пскову и Старому Изборску.

Председатель этнокультурного общества сето Печорского района Хелью Маяк отметила, что, несмотря ни на что, фестиваль не потерял своей душевности. «Безвыходных ситуаций не бывает – это мы ещё раз поняли, когда готовились к мероприятию. У нас не было личных встреч со всеми друзьями, но зато была организована качественная связь с помощью телемоста. Конечно, было больше хлопот при подготовке, но это того стоило. У нас всё получилось», – добавила Хелью Маяк и поблагодарила администрацию Псковской области за поддержку в организации и проведении фестиваля.

Из-за действия противовирусных ограничений в регионе фестиваль прошёл при соблюдении всех мер санитарной безопасности: гости проходили температурный контроль, все были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в свою очередь поблагодарил организаторов фестиваля за неукоснительное соблюдение мер противовирусной безопасности и выразил надежду на то, что в следующем году фестиваль вернётся к своему традиционному формату.

Фестиваль состоялся в рамках региональной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014–2020 годы», направленной на содействие реализации этнокультурной политики в Псковской области, активизацию межкультурной и межэтнической коммуникации народов, пропаганду и популяризацию культуры и традиций малого народа сето. 

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