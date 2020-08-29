Поддержку Фонда президентских грантов в размере более 10 млн рублей получили 3 псковских НКО

16:28, 29 августа 2020, ПАИ

Подведены итоги специального конкурса Фонда президентских грантов. Поддержку в общем размере более 10 млн рублей получили 3 социально ориентированные некоммерческие организации из Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, грант размером порядка 5,3 млн рублей выделен на реализацию проекта «Социальные центры «Ради жизни». Софинансирование организаторов составит более 8 млн рублей. Целью проекта является реализация уникального метода оказания комплексной помощи социально-незащищенным слоям населения и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центры откроются в Пскове. Успешный опыт будет распространен на районы области с целью тиражирования подобных проектов.

Около 1,5 млн рублей выделено проекту «Вместе мы сможем». Он направлен на социализацию и возвращение к нормальной жизни лиц без определенного места жительства в Пскове путем изучения их проблем, оказания всесторонней поддержки в их решении, предоставления питания и вещевой помощи, выработки «дорожной карты социализации». Общий бюджет проекта составляет более 2,2 млн рублей, софинансирование организаторов — порядка 700 тыс. рублей.

В рамках проекта «Им нужна наша помощь» планируется организация социальной поддержки людям старшего поколения путем доставки бесплатных горячих обедов на дом и оказания психологической помощи. Со стороны Фонда президентских грантов на реализацию выделено около 3,5 млн рублей. Организаторы самостоятельно привлекут более 700 тыс. рублей.

Конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции стартовал 16 июня 2020 года по указанию Президента РФ Владимира Путина. Некоммерческие организации представили более 3,8 тыс. проектов.

По результатам независимой экспертизы победителями конкурса стали 900 организаций. Они получат гранты Президента Российской Федерации на общую сумму 2 млрд рублей. Реализация поддержанных социальных проектов начнется уже с 1 сентября.