0
20:00
Снизились цены на авиабилеты в несколько регионов России
19:48
Катынь – наше горе и горе польское
19:18
Жизнь московского конного театра в псковской глубинке (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:53
Из Москвы – в глубинку: Зачем конный театр переехал в деревню под Опочкой
18:02
Дожди и до +22 градусов ожидается в Псковской области 30 августа
18:00
Читатели Центральной библиотеки Пскова посвятили День кино основателю «Зоопарка»
17:54
В обновлённом сквере Искусств в Пскове открылась княжеская фотозона
Еще новости
Общество

Инициативная псковичка создаёт комфортную среду собственными руками

Горожане всё активнее участвуют в муниципальной программе «Формирование современной городской среды», но они понимают, что прежде, чем попасть в программу, нужно на общедомовом собрании принять решение, что конкретно необходимо сделать, собрать подписи жильцов, подать заявку на благоустройство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Инициативная псковичка Валентина Прокопенко как раз сейчас этим и занимается, а пока решила навести красоту собственными силами – покрасить скамейку и бетонный забор, огораживающий мусорный баки.

За помощью обратилась в Молодёжный центр, чтобы, по её словам, «получилось красиво». «Вот и я создала комфортную среду! Будет красота во дворе!» – поделилась Валентина Прокопенко.

В данной программе Псков участвует с 2017 года. За счёт средств субсидий из федерального и областного бюджетов осуществляется благоустройство дворовых и общественных территорий. В 2020 году предусмотрено финансирование в объёме 57,8 млн рублей.

18,8 млн рублей – на дворовые территории (восемь объектов): № 4, 20 на ул. Рокоссовского, № 17 на Сиреневом бульваре, № 13 на ул. Звёздной, № 4 на ул. В. Шуйского, № 14 на ул. Калинина, № 53 на ул. Гоголя, № 73а на ул. Юбилейной. В настоящее время благоустроено пять дворов: № 4, 20 на ул. Рокоссовского, № 17 на Сиреневом бульваре, № 13 на ул. Звёздной, № 4 на ул. В. Шуйского. Муниципальный контракт на благоустройство у домов № 14 на ул. Калинина, № 53 на ул. Гоголя, № 73а на ул. Юбилейной в стадии заключения со сроком окончания работ 16 октября 2020 года.

39 млн рублей предусмотрено на общественные пространства: парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов, сквер у дома № 14 на ул. Технической. Работы в сквере у дома № 14 на ул. Технической завершены. В настоящее время ведутся работы по благоустройству парка между ул. Труда и пр. Энтузиастов, окончание работ – до 15 ноября 2020 год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Снизились цены на авиабилеты в несколько регионов России
29 августа 2020
Снизились цены на авиабилеты в несколько регионов России
Жизнь московского конного театра в псковской глубинке (ФОТОРЕПОРТАЖ)
29 августа 2020
Жизнь московского конного театра в псковской глубинке (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Дожди и до +22 градусов ожидается в Псковской области 30 августа
29 августа 2020
Дожди и до +22 градусов ожидается в Псковской области 30 августа
Читатели Центральной библиотеки Пскова посвятили День кино основателю «Зоопарка»
29 августа 2020
Читатели Центральной библиотеки Пскова посвятили День кино основателю «Зоопарка»
В обновлённом сквере Искусств в Пскове открылась княжеская фотозона
29 августа 2020
В обновлённом сквере Искусств в Пскове открылась княжеская фотозона
Инициативная псковичка создаёт комфортную среду собственными руками
29 августа 2020
Инициативная псковичка создаёт комфортную среду собственными руками
Праздник в честь открытия сквера на Четырёх углах прошёл в Пскове
29 августа 2020
Праздник в честь открытия сквера на Четырёх углах прошёл в Пскове
Более 40 педагогов региональных центров «Точка роста» прошли обучение в «Кванториуме»
29 августа 2020
Более 40 педагогов региональных центров «Точка роста» прошли обучение в «Кванториуме»

Идет загрузка...