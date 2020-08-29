Инициативная псковичка создаёт комфортную среду собственными руками

17:35, 29 августа 2020, ПАИ

Горожане всё активнее участвуют в муниципальной программе «Формирование современной городской среды», но они понимают, что прежде, чем попасть в программу, нужно на общедомовом собрании принять решение, что конкретно необходимо сделать, собрать подписи жильцов, подать заявку на благоустройство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Инициативная псковичка Валентина Прокопенко как раз сейчас этим и занимается, а пока решила навести красоту собственными силами – покрасить скамейку и бетонный забор, огораживающий мусорный баки.

За помощью обратилась в Молодёжный центр, чтобы, по её словам, «получилось красиво». «Вот и я создала комфортную среду! Будет красота во дворе!» – поделилась Валентина Прокопенко.

В данной программе Псков участвует с 2017 года. За счёт средств субсидий из федерального и областного бюджетов осуществляется благоустройство дворовых и общественных территорий. В 2020 году предусмотрено финансирование в объёме 57,8 млн рублей.

18,8 млн рублей – на дворовые территории (восемь объектов): № 4, 20 на ул. Рокоссовского, № 17 на Сиреневом бульваре, № 13 на ул. Звёздной, № 4 на ул. В. Шуйского, № 14 на ул. Калинина, № 53 на ул. Гоголя, № 73а на ул. Юбилейной. В настоящее время благоустроено пять дворов: № 4, 20 на ул. Рокоссовского, № 17 на Сиреневом бульваре, № 13 на ул. Звёздной, № 4 на ул. В. Шуйского. Муниципальный контракт на благоустройство у домов № 14 на ул. Калинина, № 53 на ул. Гоголя, № 73а на ул. Юбилейной в стадии заключения со сроком окончания работ 16 октября 2020 года.

39 млн рублей предусмотрено на общественные пространства: парк между ул. Труда и пр. Энтузиастов, сквер у дома № 14 на ул. Технической. Работы в сквере у дома № 14 на ул. Технической завершены. В настоящее время ведутся работы по благоустройству парка между ул. Труда и пр. Энтузиастов, окончание работ – до 15 ноября 2020 год.