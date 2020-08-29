Праздник в честь открытия сквера на Четырёх углах прошёл в Пскове

17:16, 29 августа 2020, ПАИ

29 августа в 12:00 состоялось торжественное открытие сквера имени 60-летия Октября на Четырёх углах. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков, вице-консул латвийского консульства в Пскове Никлавс Нейманис, представители администрации города Пскова, представители подрядной организации ООО «Дорстройсервис» и жители города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С приветственным словом к собравшимся обратился Павел Волков: «Сегодня очень важное событие для нашего города. Надеюсь, традиция сохранится и представители искусств смогут в любое время самовыражаться на этой территории». Также он отметил, что обновление сквера стало возможным благодаря программе «Зелёные города», которая реализуется совместно с партнёрами – Резекнянской городской Думой.

Вице-консул Латвийской Республики Никлавс Нейманис добавил: «Программа приграничного сотрудничества наших стран при поддержке Европейского союза является хорошим примером того, как соседние страны могут работать вместе и реализовывать успешные проекты различного масштаба».

В знак открытия сквера Павел Волков и вице-консул Латвии перерезали ленточку.

Далее для всех отдыхающих была организована культурно-развлекательная программа. Живая музыка в исполнении квартета «Классика», танцевальные номера, творчество музыкального коллектива народного рок-н-ролла.

Праздничная зона условно была поделена на несколько пространств. Центрально-библиотечная система города Пскова презентовала выставку редкого краеведческого издания книг о парках России и мира, буккроссинг, викторину с призами, посвящённую паркам и скверам города, а также тематическую фотозону. Детская художественная школа представила выставку работ учащихся старших классов «Как прекрасен этот мир», выполненную в разных художественно-прикладных стилях. Работал передвижной вагончик с кофе.

Территория обновлённого сквера включает в себя облагороженную зелёную зону, освещение, скамейки, урны, велосипедную парковку, детскую зону со специальным безопасным покрытием. Установлена инсталляция «Я люблю Псков». Изделия псковского кузнеца Евгения Вагина, символизирующие единение разных видов искусств, возвращены в сквер.

Проект благоустройства был выполнен за год в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия и Латвия» на период 2014–2020 годов.