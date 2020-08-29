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В обновлённом сквере Искусств в Пскове открылась княжеская фотозона
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Общество

В обновлённом сквере Искусств в Пскове открылась княжеская фотозона

Городские библиотеки Пскова поучаствовали в торжественном открытии обновлённого сквера Искусства на Четырёх углах. По такому случаю библиотекари организовали в сквере большой буккроссинг (более 300 книг) и несколько выставок, а также провели для участников праздника викторину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки. 

Главной темой выставок и викторины стал новый псковский книжный раритет – выпущенный к 75-летию Победы тиражом всего несколько экземпляров путеводитель «Парки, сады и скверы Пскова». Электронная версия путеводителя доступна на сайте Централизованной библиотечной системы Пскова, и там же можно скачать аудиоверсию этого издания, которая в сокращённом варианте звучит в городских автобусах на маршруте № 17.

В этом уникальном краеведческом справочнике, который удостоился премии администрации Псковской области в сфере культуры, искусства, журналистики и архитектуры за 2019 год, дана небольшая, но всесторонняя информация о каждой зелёной зоне Пскова. 

Во время торжественного открытия обновлённого сквера на Четырёх углах псковичи познакомились с выставкой фотографий, которая рассказывает об истории сквера искусств, а также смогли ответить на вопросы викторины по путеводителю «Парки, сады и скверы Пскова» и выиграть сборник легенд «Псков. Быль и небыль» с красочными иллюстрациями художника Веры Белюсь.

Кроме того, библиотека на Конной выставила в сквере Искусств редкие издания по краеведению, сочинения псковских авторов и книги об истории парков и скверов мира. 

По традиции Центральная библиотека Пскова также пригласила всех собравшихся к открытому микрофону. Сперва к нему вышли псковские поэты и писатели, чтобы прочесть посвящённые Пскову авторские произведения, а потом все желающие. Например, пенсионер Юрий Сергеев спел для всех участников праздника а капелла песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Ещё одним украшением торжества стали библиотечные тантамарески, созданные известным псковским художником Марией Воробьёвой. Благодаря им каждый, кто пришёл сегодня в обновлённый сквер Искусств, смог примерить на себя образы княгини Ольги, князя Довмонта или птицы Сирин. 

Следующее открытое мероприятие Централизованной библиотечной системы Пскова состоится в сквере Искусств 6 сентября. Оно будет называться «Как пройти в библиотеку».

 

 

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