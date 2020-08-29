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Общество

Новая воркаут-площадка появилась на улице Никольской в Пскове

В Пскове на улице Никольской появилась новая воркаут-площадка. Об этом Псковскому агентству информации рассказал лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

На берегу реки Великой на улице Никольской появилась новая площадка, которая оборудована резиновым покрытием. Рядом с ней установлены скамейки и вешалки под крышей.

Виталий Дидыч добавил, что общими усилиями администрации региона, муниципалитетов, воркаут-движения спортивный инвентарь будет появляться в различных районах.

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