На 91-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Андреев

18:39, 29 августа 2020, ПАИ

Народный артист СССР Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни. Об этом рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, пишет ТАСС.

«Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что за несколько минут его не стало», – рассказал Григорий Заславский, добавив, что два дня назад они отмечали 90-летие артиста и тогда он плохо себя чувствовал – у него была ишемическая болезнь сердца.

Организацию похорон на себя взял Театр имени Ермоловой, который много лет возглавлял Андреев. Прощание с артистом пройдёт в среду, 2 сентября.