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Общество

В Великих Луках с 31 августа меняется расписание автобусов

Расписание автобусов меняется в Великих Луках с 31 августа. Изменения вносятся в расписание трйх маршрутов, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Автобус № 2Б по маршруту Дубрава – райбольница

В будние дни:

отправление из Дубравы: 7:10, 8:30, 10:10, 11:30, 13:10, 14:30, 16:10;

отправление от райбольницы: 7:50, 9:30, 10:50, 12:30, 13:50, 15:30, 16:50.

Автобус № 9к Лаврино – Инкубаторная

В будние дни:

отправление из Лаврино: 7:15, 7:25, 7:53, 8:10, 8:50, 9:05, 9:30, 10:00, 10:20, 10:50, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:10, 14:30, 14:50, 15:20, 16:00, 16:17, 16:45, 17:00, 17:35, 17:50, 18:25, 18:45, 19:20, 19:40, 19:20, 20:15;

отправление с Инкубаторной: 6:55, 7:10, 7:37, 7:50, 8:25, 8:40, 9:10, 9:30, 9:55, 10:25, 10:45, 11:25, 12:10, 13:00, 13:50, 14:05, 14:35, 15:00, 15:40, 15:55, 16:25, 16:37, 17:10, 17:30, 18:05, 18:25, 19:00, 19:15, 20:00.

В выходные дни:

отправление из Лаврино: 7:15, 7:53, 8:50, 9:30, 10:20, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:10, 14:50, 16:17, 17:00, 17:50, 18:45, 19:35, 20:15;

отправление с Инкубаторной: 6:55, 7:37, 8:25, 9:10, 9:55, 10:45, 11:25, 12:10, 13:00, 13:50, 14:35, 15:55, 16:37, 17:30, 18:25, 19:15, 20:00.

Автобус № 9 Лаврино – Фотьево

Ежедневно:

отправление из Лаврино: 6:45, 7:40, 8:40, 9:45 ,10:35, 11:25, 12:10, 13:00 (13:50 до Драмтеатра), 15:35, 16:25, 17:15, 18:15, 19:05, 19:50;

отправление из Фотьева: 7:10, 8:10, 9:15, 10:10, 11:00, 11:45, 12:35, 13:25 (15:25 от драмтеатра), 16:00, 16:50, 17:45, 18:40, 19:30, 20:10.

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