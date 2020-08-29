Российские десантники стали лучшими в рукопашных схватках на «Десантном взводе»

20:31, 29 августа 2020, ПАИ

На конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящем в рамках Международных армейских игр «АрМИ-2020», российские десантники стали лучшими в рукопашных схватках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре конкурса.

Этап «Ведение рукопашной схватки» проходил впервые в рамках конкурса и вызвал большой интерес как у участников соревнований, так и у организаторов, зрителей и общественности Пскова и Псковской области.

На ковре спортивного комплекса гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения имени Героя России гвардии подполковника Марка Евтюхина сошлись лучшие бойцы армейского рукопашного боя из России, Белоруссии, Алжира и Таджикистана. Команда китайских десантников не участвовала в данном этапе.

От каждой команды в этапе принимали участие по три военнослужащих в весовых категориях до 70 кг, от 70 до 80 кг и свыше 80 кг. Данные военнослужащие входят в состав основного подразделения либо резервного отделения. Рукопашные схватки проводились по правилам армейского рукопашного боя.

Российские десантники, поочерёдно победив своих соперников из Таджикистана, Алжира и Белоруссии, не проиграли ни одного поединка и, более половины закончив досрочно, уверенно заняли общекомандное первое место.

Второе место заняли белорусские десантники, уступившие только своим коллегам из России, третье место у команды Алжирской Народной Демократической Республики.

В своих весовых категориях чемпионами стали гвардии младший сержант Даянат Джабаров (до 70 кг), гвардии ефрейтор Семён Семеняка (до 80 кг) и гвардии ефрейтор Артур Астахов (свыше 80 кг).

На конкурсе «Десантный взвод» не было равных российским парашютистам в индивидуальном прыжке на точность.

Всего в этапе, проходившем на аэродроме Шабаны и площадке приземления в Кислово приняло участие 12 парашютистов (по три человека от команды) из России, Белоруссии, Китая и Алжира.

Показав лучший результат с суммарным отклонением от центра 30 см, победу на этапе одержали российские десантники. Им уступили десантники Народно-освободительной армии Китая с суммарным отклонением от центра 2 м 18 см, третьими стали десантники из Республики Беларусь с суммарным отклонением от центра 6 м 25 см.