Преподаватель Московской консерватории даст органный концерт в Печорах
30 августа в 15:00 в кирхе Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12А) состоится концерт органиста, члена Союза композиторов России, старшего преподавателя Московской консерватории Алексея Шмитова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы выступления.
Алексей Шмитов побывал с сольными концертами практически во всех городах России, где установлены органы. Музыкант гастролировал в Финляндии, Голландии, Франции, Италии, Швейцарии, Ливане, Сирии и Израиле. Алексей Шмитов - постоянный участник различных международных фестивалей в Шотландии, Португалии, Германии.
В программе:
Й. Л. Кребс
Прелюдия и фуга до мажор
Klavierübung (фрагменты):
Praeambulum supra Jesu, meine Freude
Praeambulum und Choral supra Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut («Хвала и честь высочайшему Благу»)
Praeambulum und Choral supra Erbarm dich, o Herre Gott («Смилуйся, Господь»)
Praeambulum supra Warum betrübst du dich, mein Herz («Почему ты в печали, моё сердце»).
И. С. Бах
Соната ре минор
- Andante
- Adagio e dolce
- Vivace
Токката фа мажор.
А. Шмитов
Три духовные пьесы: «Богородице, Дево радуйся», «Отче наш», «Вечный покой».
А. Риттер. Соната №3 ля минор.
Слушателей просят обязательно соблюдать меры безопасности и предосторожности: не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.