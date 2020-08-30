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Культура

Преподаватель Московской консерватории даст органный концерт в Печорах

30 августа в 15:00 в кирхе Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12А) состоится концерт органиста, члена Союза композиторов России, старшего преподавателя Московской консерватории Алексея Шмитова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы выступления.

Алексей Шмитов побывал с сольными концертами практически во всех городах России, где установлены органы. Музыкант гастролировал в Финляндии, Голландии, Франции, Италии, Швейцарии, Ливане, Сирии и Израиле. Алексей Шмитов - постоянный участник различных международных фестивалей в Шотландии, Португалии, Германии.

В программе:

Й. Л. Кребс

Прелюдия и фуга до мажор

Klavierübung (фрагменты):

Praeambulum supra Jesu, meine Freude

Praeambulum und Choral supra Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut («Хвала и честь высочайшему Благу»)

Praeambulum und Choral supra Erbarm dich, o Herre Gott («Смилуйся, Господь»)

Praeambulum supra Warum betrübst du dich, mein Herz («Почему ты в печали, моё сердце»).

И. С. Бах

Соната ре минор

- Andante

- Adagio e dolce

- Vivace

Токката фа мажор.

А. Шмитов

Три духовные пьесы: «Богородице, Дево радуйся», «Отче наш», «Вечный покой».

А. Риттер. Соната №3 ля минор.

Слушателей просят обязательно соблюдать меры безопасности и предосторожности: не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.

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