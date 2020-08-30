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Общество

Утренний туман 30 августа предвещает хорошую погоду

30 августа отмечают память святого Мирона, служившего пресвитером в Ахаии. Он происходил из знатного рода, но был кроток нравом, прославился своим благочестием и добрым отношением к людям, сообщает calend.ru.

Однажды местный игемон Антипатр вошёл в христианский храм, чтобы пленить собравшихся там людей и предать их мучениям. Мирон укорил его и обвинил в нечистых помыслах. Разгневавшись, Антипатр приказал схватить пресвитера, подвергнуть его пыткам, а затем бросить в раскаленную печь. Однако мученик вышел из огня невредимым. Тогда игемон велел отдать его на растерзание диким зверям, но и те не тронули святого. В бешенстве Антипатр убил самого себя, не в силах вынести своего бессилия.

На Мирона часто дули ветры. В этот день также наблюдали за приметами: если утром бывала роса и туман, то можно было ждать хорошей погоды.

К этому времени начинался активный листопад, приближалась осень, и пора было заканчивать полевые работы. «На Мирона не отсеешься — на следующий год соберёшь одни цветочки», — говорили крестьяне.

На Руси праздник имел ещё одно название — Вдовьи помочи. Было принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным. «На вдовий двор хоть щепку кинь», — говорили люди. На «помочах» сообща косили сено, сжинали хлеб, удобряли поля, рубили дрова, молотили снопы для семей, в которых не было мужчин.

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