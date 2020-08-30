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Общество

Уникальную мельницу XVIII века восстановил в Курской области специалист из Пскова

Фото dddkursk.ru

Мельник из Пскова Сергей Ешин восстановил старинную уникальную водяную мельницу в селе Красниково Курской области, сообщает dddkursk.ru.

«Когда впервые приехал на это место полтора года назад, был под большим впечатлением, какой же замечательный памятник русского деревянного зодчества находится в Курской области, – отметил на церемонии открытия мельницы губернатор региона Роман Старовойт. – Сейчас мы на пороге реализации большого проекта создания туристического кластера, якорем которого будет мельница – свидетельница ещё петровских времён. Разрабатывается и фактически готова к утверждению градостроительная документация – проект планировки территории порядка 50 гектаров, он проходит общественные обсуждения. Также я подписал постановление об установлении охранных зон».

В перспективе мельница станет центром этнографического комплекса. На прилегающей территории предполагается создание подворий традиционных русских промыслов, строительство храма и гостиничного комплекса.

Главной сложностью при реконструкции мельницы оказалось то, что почти невозможно найти специалистов. «Только в Псковской области отыскали энтузиаста, у себя на родине построившего водяную мельницу, – рассказал губернатор. – Когда он увидел наш объект, был крайне удивлён, что старинная мельница сохранилась. А ведь, как показали экспертизы, некоторые брёвна относятся к 1690 году! В столичных архивах нашли первое письменное упоминание мельницы в Красниково – 1727 год».

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