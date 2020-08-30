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Общество

Россияне купили туры по стране с кешбэком на 1,4 млрд рублей

По предварительным данным, россияне за неделю реализации программы кешбэка приобрели туров по России на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас на данный момент предварительные итоги, «Мир» сейчас ещё досчитывает. У нас в целом покупок на 1 млрд 400 млн рублей», — сказала Догузова.

Она позитивно оценила результаты программы кешбэка за туры по России. «Учитывая текущую в целом ситуацию, учитывая сроки, в которые мы её запускали, сам период её реализации — всего неделя, то, что летний сезон уже успел фактически закончиться к моменту, как мы её запустили, и в целом пока ещё небольшую популярность осенних путешествий по стране мы результаты этой программы оцениваем как позитивные», – отметила глава Ростуризма.

«Но это не мешает нам проанализировать итоги, в первую очередь с учётом пожеланий людей. Мы подойдём хмаксимально клиентоориентированно, клиентоцентрично, и в случае принятия решения о продолжении этой программы мы обязательно учтём все те пожелания и просьбы, которые и туристы, и туроператоры, и бизнес озвучивали в ходе подготовки этой программы», — добавила она.

Распродажа туров по России с кешбэком стартовала в ночь на 21 августа и завершилась ночью 28 августа. Её цель — поддержка внутреннего туризма после пандемии коронавируса, правительство выделило на программу 15 млрд рублей. Свои предложения в рамках программы представили около двух тысяч отелей и туроператоров.

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