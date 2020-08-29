Рисовавших граффити на стене Эрмитажа задержали в Санкт-Петербурге

22:02, 29 августа 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге задержали граждан, которые рисовали граффити на стене Эрмитажа. Для своего «творчества» молодые люди выбрали главный музей города, пишет «Фонтанка».

Около 6 утра 29 августа трое парней и девушка оставили надписи на стенах Эрмитажа при помощи аэрозольных баллончиков.

Вандалов заметил по камерам видеонаблюдения сотрудник музея, который обратился в полицию и поспешил на место преступления. Парней с баллончиками остановили сотрудники вневедомственной охраны.

В результате задержали 22-летнего и 30-летнего жителей Васильевского острова.