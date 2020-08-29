Детский фонд призывает помочь нуждающимся псковским семьям вещами для школьников

23:40, 29 августа 2020, ПАИ

Вещами для детей и подростков просит помочь нуждающимся псковским семьям Псковское областное отделение Российского детского фонда. Информацию об этом детский фонд разместил у себя в Instagram.

В фонде отметили, что вещи на складе заканчиваются, а вот количество обратившихся семей продолжает расти. На следующей неделе фонду необходимо собрать вещи для 15 мальчиков от 4 до 18 лет и для восьми девочек от пяти лет.

Особенно остро необходимы вещи для школьников. Неравнодушные псковичи могут оказать помощь и принести детские и подростковые вещи по будням с 08:00 до 18:00 (без перерыва на обед) по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2а, 1 этаж, правое крыло, кабинет 15.