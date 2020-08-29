Митрополит Тихон совершил литургию в Псково-Печерской обители
В Псково-Печерской обители митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской епархии.
29 августа, в день празднования перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа, митрополит Тихон в Псково-Печерском обители совершил божественную литургию.
Его Высокопреосвященству сослужили братия Псково-Печерского монастыря в священном сане. За богослужением молились прихожане обители и паломники.