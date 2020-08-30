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Сразу три псковича умерли от коронавируса

Сразу три псковича умерли от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Таким образом, число летальных случаев достигло 65.

Выздоровели 33 человека, заразились COVID-19 32 жителя региона.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 1 477 случаев, Великие Луки – 883, Бежаницкий район – 55, Великолукский район – 191, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 69, Дновский район – 108, Красногородский район – 41, Куньинский район – 41, Локнянский район – 14, Невельский район – 148, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район – 128, Опочецкий район – 49, Островский район – 340, Палкинский район – 53, Печорский район – 90, Плюсский район – 103, Порховский район – 164, Псковский район – 398, Пустошкинский район – 27, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 23, Себежский район – 36, Стругокрасненский район – 48, Усвятский район – 24.

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