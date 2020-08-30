Насмерть сбивший двух детей великолучанин будет ждать суда под домашним арестом

12:36, 30 августа 2020, ПАИ

Водитель, который насмерть сбил двоих детей в Великих Луках 26 августа, отправлен под домашний арест. Как сообщает ГТРК «Псков», суд принял такое решение, исходя из состояния здоровья 66-летнего обвиняемого.

Дорожная авария произошла 26 августа в 13:30 в городе Великие Луки у дома №31 по улице Новосокольнической. 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части с двумя маленькими детьми. После этого водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП оба ребенка скончались на месте. Водитель, совершивший наезд на пешеходов, был трезв.

Видео с места ДТП в Великих Луках, где погибли двое детей.