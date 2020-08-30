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Пожилой водитель мопеда пострадал в ДТП в Островском районе

Фото газеты "Островские вести"

30 августа в 12:48 в деревне Заньково (поворот на Гороховое озеро) Островского района водитель Zaz Chance врезался в водителя мопеда.  

Фото газеты "Островские вести"

Как сообщает газета «Островские вести», пожилой мужчина на мопеде выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил путь движущейся легковой машине. В результате столкновения пенсионер получил травмы и был госпитализирован в Островскую межрайонную больницу.

По словам очевидцев, пострадавший был нетрезв.

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