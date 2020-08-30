Жители Пскова стали одними из самых частых гостей Калининградской области

13:17, 30 августа 2020, ПАИ

Жители Пскова стали одними из самых частых гостей Калининградской области. Как сообщает «РБК Калининград», в июле и августе самый западный регион посетило около 270 тысяч туристов. Больше всего отдыхающих приехало из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пскова, Казани, Архангельска, Мурманска, Череповца, Белгорода и Сыктывкара.

В своём Facebook глава города Янтарного Алексей Заливатский написал, что такого насыщенного лета ещё не было. «Гостей было много, слишком много. Спасибо жителям за то, что выдержали, а гостям — за то, что уехали. Это был самый жаркий август во всех смыслах. Полыхало, шумело и озаряло — всё как на картине. Сложный и нескучный август, но выжили и пережили», — отметил он.

Нынешним летом из Пскова в Калининград и обратно стали летать сразу две авиакомпании – «Скол» и Rusline.

