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Общество

Жители Пскова стали одними из самых частых гостей Калининградской области

Жители Пскова стали одними из самых частых гостей Калининградской области. Как сообщает «РБК Калининград», в июле и августе самый западный регион посетило около 270 тысяч туристов. Больше всего отдыхающих приехало из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Пскова, Казани, Архангельска, Мурманска, Череповца, Белгорода и Сыктывкара.

В своём Facebook глава города Янтарного Алексей Заливатский написал, что такого насыщенного лета ещё не было. «Гостей было много, слишком много. Спасибо жителям за то, что выдержали, а гостям — за то, что уехали. Это был самый жаркий август во всех смыслах. Полыхало, шумело и озаряло — всё как на картине. Сложный и нескучный август, но выжили и пережили», — отметил он.

Нынешним летом из Пскова в Калининград и обратно стали летать сразу две авиакомпании – «Скол» и Rusline
 

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