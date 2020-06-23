Первый авиарейс вылетел из Калининграда в Псков 23 июня

12:16, 23 июня 2020, ПАИ

23 июня из Калининграда в Псков вылетел первый авиарейс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В 11:00 вылетел самолёт по маршруту Калининград – Псков. Рейс обслуживает авиакомпания «РусЛайн». Рейс из Калининграда прибывает в Псков в 13:10. Этот же борт в 13:50 вылетает на Анапу.

Время в пути между Псковом и Анапой составляет от 2 часов 45 минут до 3 часов. Прибытие в аэропорт Витязево Анапы назначено на 16:25. Из Анапы самолет отправляется в 13:40. Прибытие в Псков – в 16:40.

Из Пскова до Калининграда можно долететь за 1 час 10 минут. Причем из-за разных часовых поясов разница во времени между отправлением и прибытием составит всего 5 минут. Отправление из Пскова запланировано на 17:10. Прибытие в Калининград – в 17:15.

Полеты осуществляются на самолетах Bombardier CRJ 100/200 ER/LR (Canadair Regional Jet). Пассажировместимость судна составляет 50 человек.

Ранее сообщалось, что рейс из Пскова в Калининград отправится сегодня, 23 июня.