0
13:35
Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе
13:34
«Лечу без страха»: Пассажиры впервые отправляются в Анапу из псковского аэропорта
13:20
«Здравствуй, Псков!»: Пассажиры первого авиарейса из Калининграда рассказали о полёте
13:12
Первый самолет из Калининграда приземлился в Пскове
13:05
Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования
12:59
30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня
12:42
Владимир Путин обратится к нации 23 июня
Еще новости
Общество

Первый авиарейс вылетел из Калининграда в Псков 23 июня

23 июня из Калининграда в Псков вылетел первый авиарейс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В 11:00 вылетел самолёт по маршруту Калининград – Псков. Рейс обслуживает авиакомпания «РусЛайн». Рейс из Калининграда прибывает в Псков в 13:10. Этот же борт в 13:50 вылетает на Анапу. 

Время в пути между Псковом и Анапой составляет от 2 часов 45 минут до 3 часов. Прибытие в аэропорт Витязево Анапы назначено на 16:25. Из Анапы самолет отправляется в 13:40. Прибытие в Псков – в 16:40.

Из Пскова до Калининграда можно долететь за 1 час 10 минут. Причем из-за разных часовых поясов разница во времени между отправлением и прибытием составит всего 5 минут. Отправление из Пскова запланировано на 17:10. Прибытие в Калининград – в 17:15.

Полеты осуществляются на самолетах Bombardier CRJ 100/200 ER/LR (Canadair Regional Jet). Пассажировместимость судна составляет 50 человек.

Ранее сообщалось, что рейс из Пскова в Калининград отправится сегодня, 23 июня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе
23 июня 2020
Добровольцев просят спасти аиста со сломанным крылом в Порховском районе
«Лечу без страха»: Пассажиры впервые отправляются в Анапу из псковского аэропорта
23 июня 2020
«Лечу без страха»: Пассажиры впервые отправляются в Анапу из псковского аэропорта
«Здравствуй, Псков!»: Пассажиры первого авиарейса из Калининграда рассказали о полёте
23 июня 2020
«Здравствуй, Псков!»: Пассажиры первого авиарейса из Калининграда рассказали о полёте
Первый самолет из Калининграда приземлился в Пскове
23 июня 2020
Первый самолет из Калининграда приземлился в Пскове
Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования
23 июня 2020
Председатель облизбиркома Игорь Сопов расскажет о подготовке к общероссийскому дню голосования
30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня
23 июня 2020
30-градусная жара ожидается в Псковской области 24 июня
Владимир Путин обратится к нации 23 июня
23 июня 2020
Владимир Путин обратится к нации 23 июня
50 млн рублей получит Псковская область на дорожное строительство
23 июня 2020
50 млн рублей получит Псковская область на дорожное строительство

Идет загрузка...