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Общество

1 сентября с Землёй сблизится астероид 2011 ES4

1 сентября с Землёй сблизится астероид 2011 ES4, открытый в марте 2011 года и относящийся к группе Аполлонов. В первый день осени расстояние до него окажется в три раза меньше, чем до Луны, – около 120 тысяч км, пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные НАСА.

Примерные размеры астероида – от 22 до 49 метров. На минимальное расстояние к Земле астероид подойдёт в 19:12 по-московскому времени. Он летит со скоростью 8,16 километра в секунду.

Астероид 2011 ES4 не является потенциально опасным.

Также сообщается, что в августе произошло 80 сближений с Землёй астероидов из группы Аполлонов. Один из астероидов пролетал на расстоянии менее восьми тысяч километров от планеты. Это было самое близкое сближение за месяц.

Специалисты Роскосмоса обратили внимание на тот факт, что значительное количество сближений зафиксировано с новыми объектами. Лишь 10 объектов было обнаружено ранее в период с 2007 по 2018 год.

 

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