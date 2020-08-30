В тригорской «Баньке» открылась выставка живописи и графики

15:07, 30 августа 2020, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в выставочном зале «Банька» в мемориальной усадьбе «Тригорское» открыта новая выставка. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы заповедника Лидия Токарева.

В экспозиции произведений живописи и графики «Я здесь остался б…» представлены виды Симбирска (Ульяновска) из собрания Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. На самых ранних из них запечатлён город конца позапрошлого века. Пушкин приезжал в Симбирск в 1833 году, когда занимался сбором материалов для «Истории Пугачёва». Здесь, в частности, он осматривал места, связанные с пребыванием и допросом знаменитого бунтовщика, а также навещал своего тригорского приятеля, поэта Николая Языкова.

В 1999 году к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина в Ульяновске был открыт литературный музей «Дом Языковых»; с этим учреждением — филиалом Ульяновского краеведческого музея — «Михайловское» давно и плодотворно сотрудничает. В частности, здесь вот уже почти два года активно работает виртуальное представительство псковского Пушкинского заповедника. Авторы работ, представленных на выставке «Я здесь остался б…», — два симбирских художника. Это перебравшийся в Приволжье на жительство из Северной столицы выпускник Петербургской академии художеств, ученик Клодта и Чистякова Павел Пузыревский (1860—1922), а также представитель следующего поколения региональной художественной школы, воспитанник и последователь Пузыревского, уроженец здешних мест, художник и этнограф, археолог, краевед и педагог Дмитрий Архангельский (1885—1980). Название выставки — строка из стихотворения Пушкина, написанного во время его пребывания в Симбирске.

Выставка из Ульяновской области будет доступна для посещения до конца текущего года. Вход на неё свободный.