Фотовыставку «Завет внуку» открыл Пушкинский заповедник в Великих Луках

13:25, 04 мая 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Михайловское» открыл в Великих Луках фотовыставку «Завет внуку», сообщили ПАИ в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Передвижная экспозиция рассказывает о легендарном хранителе, первом послевоенном директоре Государственного «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко. Ранее «Завет внуку» уже экспонировали в Пскове и в Минске (Белоруссия).

Знаменательно, что показ этой экспозиции в Великих Луках проходит в преддверии 80-летия Великой Победы.

«В годы Великой Отечественной, с конца 1943-го до февраля 1944 года, гвардии рядовой Гейченко сражался на Ленинградском, а затем на Волховском фронтах. Был ранен. Из госпиталя вышел инвалидом: левую руку пришлось ампутировать. Но его огромный опыт, колоссальные знания, в том числе – в области материальной культуры пушкинского времени, а, кроме того, незаурядный организаторский талант, неукротимая энергия и жизнелюбие были незамедлительно востребованы. И уже в апреле 1945 года Семён Гейченко был направлен Академией наук СССР восстанавливать Пушкинский заповедник», – напомнили в музее, подчеркнув, что вся дальнейшая послевоенная деятельность хранителя – а это без малого полвека – была связана с работой во благо псковских пушкинских мест.

В Пушкинском заповеднике уточнили, что, выставка, названная по одной из последних книг С. С. Гейченко, включает в себя тридцать фотографий из фондов музея-заповедника. Их автор – Юрий Белинский. Фотокорреспондент агентства «Фото ИТАР-ТАСС», лауреат премии «Золотой глаз» в конкурсе «Мировое Пресс-Фото» в Гааге, обладатель других престижных наград, впервые он оказался в Михайловском в 1965 году, и с тех пор работал там очень часто, много и плодотворно. Снимками Юрия Белинского проиллюстрирован ряд изданий, в том числе – ряд книг С. С. Гейченко о Пушкине и о пушкинских местах.

Выставка, подготовленная по материалам из фондов музея-заповедника «Михайловское», развёрнута в Краеведческом музее города Великие Луки. Планируется, что она будет работать здесь до конца июля. Рекомендация для зрительской аудитории 6+.