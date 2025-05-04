Спектакль Псковского театра кукол покажут на международном фестивале в Петербурге

20:11, 04 мая 2025, ПАИ

Спектакль Псковского областного театра кукол «Мы победим» покажут на международном фестивале кукольных и синтетических театров «КукАрт» в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фестиваль пройдет с 22 по 30 июня, традиционно, в сезон белых ночей, добавили организаторы.

Жители Санкт-Петербурга и гости города смогут посмотреть спектакль «Мы победим» 25 июля в 16:00 на сцене Театра Марионеток имени Е. Деммени по адресу Невский проспект, 52.

Ранее сообщалось, что спектакль-реконструкции «На нашей улице Победа!» пройдёт в Пскове.