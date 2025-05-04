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Общество

Благотворительный фестиваль «Танец по имени Счастье» прошёл в Себеже

Танцевальные коллективы Себежского района выступили на сцене районного культурного центра в рамках благотворительного фестиваля «Танец по имени Счастье» сегодня, 4 мая, пишет районная газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

На сцене выступали танцоры разных возрастов – от самых юных до взрослых, включая дуэт Ирины Алексиевец и Валерия Сапеги. Часть вырученных средств будут отправлены в фонд мобилизованных Себежского района, принимающих участие в специальной военной операции.

«Проведение этого фестиваля уже стало доброй традицией, собирающей на сцене активных и творческих людей. Несмотря на дождь, зрителей пришло много – все горячо поддерживали выступающих, многие пришли целыми семьями. Яркие костюмы, зажигательная музыка, талантливые исполнители сделали этот день настоящим праздником. Одним за другими сменялись танцевальные номера на любой вкус зрителя», – пишет газета.

Все коллективы награждены грамотами участников.

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