Волонтёров приглашают стать участниками псковского проекта «Цитаты из Курбатова»

20:15, 03 мая 2025, ПАИ

Псковская областная библиотека приглашает стать волонтёрами проекта «Цитаты из Курбатова», сообщили ПАИ организаторы.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке: clck.ru/3LafAF. Работа в рамках проекта продлится до 11 июня текущего года.

Отметим, впервые проект стартовал в 2022 году. Добровольцы из 21 субъекта Российской Федерации прочитали в рамках проекта 16 книг Курбатова.

Результатом работы добровольцев стали более 1000 собранных цитат, которые широко применяются в деятельности библиотеки имени Курбатова, направленной на популяризацию литературного наследия Валентина Курбатова.

Ранее сообщалось, что открытые поэтические чтения «И в день Победы нежный и туманный», приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в библиотеке имени Курбатова 6 мая.