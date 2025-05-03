Волонтёров приглашают стать участниками псковского проекта «Цитаты из Курбатова»
Псковская областная библиотека приглашает стать волонтёрами проекта «Цитаты из Курбатова», сообщили ПАИ организаторы.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке: clck.ru/3LafAF. Работа в рамках проекта продлится до 11 июня текущего года.
Отметим, впервые проект стартовал в 2022 году. Добровольцы из 21 субъекта Российской Федерации прочитали в рамках проекта 16 книг Курбатова.
Результатом работы добровольцев стали более 1000 собранных цитат, которые широко применяются в деятельности библиотеки имени Курбатова, направленной на популяризацию литературного наследия Валентина Курбатова.
Ранее сообщалось, что открытые поэтические чтения «И в день Победы нежный и туманный», приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в библиотеке имени Курбатова 6 мая.
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