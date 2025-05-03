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Культура

Волонтёров приглашают стать участниками псковского проекта «Цитаты из Курбатова»

Псковская областная библиотека приглашает стать волонтёрами проекта «Цитаты из Курбатова», сообщили ПАИ организаторы.

Фото предоставлено заведующей детским отделением Центральной библиотеки Марианной Александровой

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке: clck.ru/3LafAF. Работа в рамках проекта продлится до 11 июня текущего года.

Отметим, впервые проект стартовал в 2022 году. Добровольцы из 21 субъекта Российской Федерации прочитали в рамках проекта 16 книг Курбатова.

Результатом работы добровольцев стали более 1000 собранных цитат, которые широко применяются в деятельности библиотеки имени Курбатова, направленной на популяризацию литературного наследия Валентина Курбатова.

Ранее сообщалось, что открытые поэтические чтения «И в день Победы нежный и туманный», приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в библиотеке имени Курбатова 6 мая.

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