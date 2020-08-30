Учителей не будут принудительно прививать от коронавируса

15:22, 30 августа 2020, ПАИ

Министерство просвещения не будет заставлять учителей делать прививки от коронавируса, заявил глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгений Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

«Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека», – подчеркнул он.

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат был зарегистрирован 11 августа.Это раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.