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Общество

Учителей не будут принудительно прививать от коронавируса

Министерство просвещения не будет заставлять учителей делать прививки от коронавируса, заявил глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Евгений Семченко в эфире радио «Комсомольская правда».

«Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает. Это дело каждого конкретного человека», – подчеркнул он.

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат был зарегистрирован 11 августа.Это раствор для внутримышечного введения в два этапа с интервалом три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.

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