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Общество

Границу с Россией откроет ещё одна страна

Южная Осетия решила открыть границу с Россией с 15 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики Анатолия Бибилова.

«Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнётся учебный процесс в полном объёме, при этом принимая во внимание возможные риски открытия границы», – сказал глава Южной Осетии.

Он поручил Министерству здравоохранения нарастить запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми к приёму больных.

Южная Осетия стала ещё одной страной, готовой к открытию границы с Россией. Ранее, 28 августа, аналогичное решение приняла Молдавия. Несмотря на то что чрезвычайное положение из-за пандемии в стране продлено до 15 сентября, Россия попала в «зелёный список» стран, туристам из которых не нужно проходить карантин по приезде.

20 августа сообщалось, что россияне начали активно покупать авиабилеты на осень. Самыми популярными направлениями при этом стали Черногория, Молдавия, Армения, Турция и Белоруссия. Большинство путешественников намерены отправиться в Черногорию, границы которой открыты для россиян, однако прямое авиасообщение пока не восстановлено.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. Странами, с которыми перелёты восстановились в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа – Анкара и Стамбул, с 10 августа – Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).

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