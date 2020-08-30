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Общество

Когда ждать бабьего лета, рассказали синоптики

Согласно народным приметам, бабье лето в России наступает 14 сентября. Однако научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опроверг эту информацию. 

По его словам, бабье лето может наступить в любой день в сентябре и первой декаде октября. При этом не каждый период тёплой погоды после ненастья является им, пишет ТАСС, ссылаясь на синоптика.

Бабье лето» – период тепла после затяжной непогоды. «Прежде чем мы сможем порадоваться ему, нам придётся хорошенько промокнуть и поёжиться от холода», – отметил Вильфанд. Метеорологическое же бабье лето связано с приходом азовского антициклона, и явление это достаточно редкое – бывает два раза в три года.

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