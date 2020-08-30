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Общество

Телеведущая Оксана Фёдорова гостит в родном Пскове

Оксана Фёдорова гостит в родном Пскове. Пост об истории города вместе с фотографией на фоне Псковского кремля телеведущая разместила в своём микроблоге Instagram.

«Всегда счастлива приезжать на свою малую родину. Псков – город, в котором я родилась. Со временем начинаешь ценить свои корни, свою землю, на которой выросла. Не каждый город может похвастаться такой историей. <...> Псковская область во многом является началом России – и географически, как главный западный форпост страны, и с точки зрения веры, как «колыбель» русского православия. Здесь же зарождалось само понятие русской государственности, а колесо истории совершало судьбоносные для страны виражи», – написала Фёдорова.

Она также попросила подписчиков рассказать о своих родных городах. 

Во время отпуска знаменитость решила обойти все любимые места и достопримечательности Пскова. О своих прогулках она каждый день сообщает в постах.

 

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