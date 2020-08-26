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Россия и Индия получат золото шахматной онлайн-олимпиады

Результаты турнира были пересмотрены после апелляции, сообщает ТАСС.

Россияне обыграли конкурентов по итогам двух матчей в финале со счётом 3:3 и 4,5:1,5.

Однако во втором матче у двух индийских шахматистов закончилось время. Так как причиной стали проблемы с интернетом, индийская сборная выступила против итогов Всемирной онлайн-олимпиады.

Аркадий Дворкович, президент Международной шахматной федерации (FIDE), присудил золотые медали командам России и Индии, передаёт СМИ.

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