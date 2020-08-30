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Культура

Яблоневую аллею посадили на фестивале «Россия – Греция. Вместе сквозь века»

Фото с сайта pixabay.com.

Аллея Дружбы появилась в городе Конаково Тверской области, где сегодня закрылся Международный благотворительный фестиваль христианской культуры, сообщает ТАСС.

«Молодые яблони высажены на территории храма Сорока мучеников Севастийских и стали символом взаимопонимания и расширения многостороннего сотрудничества между Россией и Грецией», – рассказали организаторы фестиваля.

В создании аллеи участвовали председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, представители Совета Федерации, правительства Тверской области и местных властей, Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского.

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