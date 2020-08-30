Яблоневую аллею посадили на фестивале «Россия – Греция. Вместе сквозь века»
Аллея Дружбы появилась в городе Конаково Тверской области, где сегодня закрылся Международный благотворительный фестиваль христианской культуры, сообщает ТАСС.
«Молодые яблони высажены на территории храма Сорока мучеников Севастийских и стали символом взаимопонимания и расширения многостороннего сотрудничества между Россией и Грецией», – рассказали организаторы фестиваля.
В создании аллеи участвовали председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, представители Совета Федерации, правительства Тверской области и местных властей, Центра культурного сотрудничества имени святителя Спиридона Тримифунтского.