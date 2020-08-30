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Общество

К участию в форуме «Сильные идеи для нового времени» призвал псковичей Михаил Ведерников

Скриншот записи со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

 

Авторы ста лучших идей смогут представить их в Сочи этой осенью, сообщил губернатор области на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников обратился к активным и неравнодушным псковичам, которые не только умеют обозначить проблему, но и могут предложить конструктивное решение.

Озвучить свои идеи развития предпринимательства, сельского хозяйства, образования и других интересных сфер и направлений можно на форуме Агентства стратегических инициатив. Авторы ста лучших проектов лично презентуют их руководству страны в Сочи осенью. В дальнейшем идеи могут быть реализованы на всей территории России.

«Целый ряд проектов в Псковской области начинался с сообщений в соцсетях, с предложений на встречах с жителями, с активных дискуссий с нашей молодёжью и общественниками, – рассказал губернатор области. – Хочу сказать, что у нас действительно много людей, которые желают и могут внести личный вклад в развитие региона. Обращаюсь к вам, к инициативным и созидательным жителям Псковской области: обратите внимание на платформу форума «Сильные идеи для нового времени».

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