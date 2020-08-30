Фильм о камчатской нерке закрыл международный фестиваль документального кино «Докер»

23:22, 30 августа 2020, ПАИ

Российская премьера картины «Нерка. Рыба красная» Дмитрия Шпиленка и Владислава Гришина состоялась сегодня в Москве, передаёт ТАСС.

Кино о сохранении дикого лосося на Камчатке рассказывает, как нерка поддерживает популяции бурых медведей, белоплечих орланов, позволяет произрастать сотням видов растений. Кроме того, эта рыба определяет экономику всего Камчатского края.

Режиссёр и оператор фильма Дмитрий Шпиленок задумал фильм более 10 лет назад, когда работал государственным инспектором Кроноцкого заповедника и боролся с браконьерами.

Премьера экологической мелодрамы прошла в США весной этого года. С тех пор картина успела завоевать 37 наград.