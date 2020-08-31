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Общество

Минздрав России дал советы родителям школьников

Фото с сайта pixabay.com.

В преддверии 1 сентября министерство перечислило меры предосторожности для детей, - сообщают «Известия».

Ведомство рекомендует предупредить ребенка об опасности коронавируса и на собственном примере продемонстрировать соблюдение профилактических мер. Родителям также необходимо контролировать соблюдение ребенком мер личной гигиены.

В Минздраве напомнили о других проблемах со здоровьем, провоцируемых гиподинамией, неправильным питанием, зрительными нагрузками, зависимостью от электронных гаджетов.

Так, чтобы избежать заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, нужно проводить гимнастику для глаз и сократить использование электронных устройств, регулярно выполнять физические упражнения, зарядку, следить за правильной организацией рабочего места ребенка.

Для предотвращения развития заболеваний эндокринной системы важно ограничить объем фаст-фуда, полуфабрикатов и сладостей в детском меню.

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