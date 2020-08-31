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Общество

Ученые предложили лечить COVID-19 клеточными ингаляциями

Специалисты Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения и больницы Цзиньинтань в Ухане планируют запустить исследование ингаляций продуктами жизнедеятельности стволовых клеток, сообщают «Известия».

При помощи экзосом, частиц, которые выделяют все типы клеток в окружающие жидкости и служат для транспортировки белков или микроРНК, ученые собираются лечить пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ученые предполагают, что они помогут избежать или смягчить острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) при COVID-19. Как сообщается в тексте исследования, применение экзосом «значительно снижает воспаление легких и патологические нарушения, возникающие в результате различных типов повреждений легких». 

Ученые сообщают, что в целом использование экзосом для пациентов с коронавирусом может быть продуктивно. Однако исследования в данном направлении пока необходимо продолжать.

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