Ученые предложили лечить COVID-19 клеточными ингаляциями

08:40, 31 августа 2020, ПАИ

Специалисты Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения и больницы Цзиньинтань в Ухане планируют запустить исследование ингаляций продуктами жизнедеятельности стволовых клеток, сообщают «Известия».

При помощи экзосом, частиц, которые выделяют все типы клеток в окружающие жидкости и служат для транспортировки белков или микроРНК, ученые собираются лечить пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ученые предполагают, что они помогут избежать или смягчить острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) при COVID-19. Как сообщается в тексте исследования, применение экзосом «значительно снижает воспаление легких и патологические нарушения, возникающие в результате различных типов повреждений легких».

Ученые сообщают, что в целом использование экзосом для пациентов с коронавирусом может быть продуктивно. Однако исследования в данном направлении пока необходимо продолжать.