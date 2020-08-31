МЧС предупреждает псковичей о грозах и ливнях 31 августа

08:06, 31 августа 2020, ПАИ

31 августа на территории Псковской области ожидаются грозы с ливнями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В период с 5-8 часов утра на территории региона ожидаются грозы. Кроме того, утром и в первой половине дня по Псковской области местами пройдут сильные дожди. Преимущественно их стоит ожидать на юге области.

Температура воздуха поднимется до +16…+21°С.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», с мобильного «112».