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Общество

МЧС предупреждает псковичей о грозах и ливнях 31 августа

31 августа на территории Псковской области ожидаются грозы с ливнями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В период с 5-8 часов утра на территории региона ожидаются грозы. Кроме того, утром и в первой половине дня по Псковской области местами пройдут сильные дожди. Преимущественно их стоит ожидать на юге области. 

Температура воздуха поднимется до +16…+21°С.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», с мобильного «112».

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