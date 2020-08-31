МЧС предупреждает псковичей о грозах и ливнях 31 августа
31 августа на территории Псковской области ожидаются грозы с ливнями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
В период с 5-8 часов утра на территории региона ожидаются грозы. Кроме того, утром и в первой половине дня по Псковской области местами пройдут сильные дожди. Преимущественно их стоит ожидать на юге области.
Температура воздуха поднимется до +16…+21°С.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», с мобильного «112».