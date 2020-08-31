28-летнюю девушку разыскивают в Великолукском районе

08:20, 31 августа 2020, ПАИ

28-летнюю жительницу деревни Лакниха Марину Савченко (Ольховую) ищут в Великолукском районе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

Девушку последний раз видели 28 августа, после этого о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост около 160 сантиметров, шатенка, глаза зеленые. Последний раз ее видели в синих джинсах и черной толстовке с капюшоном.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении потерявшейся женщины, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.