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Общество

28-летнюю девушку разыскивают в Великолукском районе

28-летнюю жительницу деревни Лакниха Марину Савченко (Ольховую) ищут в Великолукском районе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

Девушку последний раз видели 28 августа, после этого о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост около 160 сантиметров, шатенка, глаза зеленые. Последний раз ее видели в синих джинсах и черной толстовке с капюшоном.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении потерявшейся женщины, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

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