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Общество

4 638 жителей Псковской области заразились коронавирусом

4 638 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 31 августа коронавирус за последние сутки подтвердили у трёх человек.

Выздоровело 3 334 пациента (за сутки – 46). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 81 923 (за сутки – 450) теста на коронавирус.

«За 30 августа всего +3 новых случая при +46 выздоровевших. По всем активным очагам за сутки не прибавилось новых случаев. Можно было бы порадоваться, но, к сожалению, добавилось +3 смерти от COVID-19. Соболезную родным и близким, – отметил губернатор. – Угроза вируса по-прежнему находится рядом с нами. Соблюдайте все требования Роспотребнадзора, не выходите на работу и учёбу с симптомами ОРВИ и по возможности избегайте массовых мероприятий».

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